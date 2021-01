imago images / Rolf Kremming Bild: imago images / Rolf Kremming

Mi 20.01.2021 | 13:25 | Interviews

- Corona-Verordnung: Was plant Berlin für Kitas und Schulen?

Am Tag nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern berät der Berliner Senat über ihre konkrete Umsetzung in der Hauptstadt. Besonders gespannt wird dabei darauf geschaut, wie es mit Schulen und Kitas weiter gehen soll. Was zu erwarten ist, berichtet Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.