- Spahn rechnet mit Kontaktbeschränkungen im Winter

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagt, dass sich derzeit noch keine Trendwende in der Corona-Pandemie ausmachen lasse, auch wenn die Zahlen langsamer stiegen. Spahn betont, dass die Bevölkerung mit fortgesetzten Kontaktbeschränkungen im Winter rechnen sollte.



Es sei zwar schon deutlich, dass die Neuinfektionen weniger stark stiegen. Noch aber stiegen sie, und das bleibe ein Problem, sagte Spahn. Man könne erst im Laufe der nächste Woche einschätzen, ob die im November eingeführten Maßnahmen greifen, um die Ansteckungszahlen deutlich zu senken.





Spahn: Keine großen Feiern im Winter





Spahn sagte auch, dass mit den steigenden Infektionszahlen der Behandlungsbedarf in Krankenhäusern wachse. Derzeit gebe es soviele Intensivpatienten wie noch nie in der Pandemie.



Der Bundesgesundheitsminister sagte, selbst wenn die Zahlen im November sänken, würde das nicht bedeuten, dass die Corona-Einschränkungen im Dezember oder Januar sofort beendet würden. Geselligkeiten und Feiern mit mehr als zehn oder 15 Personen sehe er in diesem Winter nicht mehr.





Pflegenotstand weiterhin hoch





Der Mangel an Pflegepersonal bleibe weiterhin ein bekanntes Problem, so Spahn. Es sei viel passiert in diesem Bereich, aber es sei eben nicht möglich, neue Pflegekräfte innerhalb weniger Monate auszubilden. Auch finanzielle Anreize beispielsweise für RückkehrerInnen in die Pflege seien strittig - denn dies könne zu Konflikten in der Belegschaft führen, sagte Spahn.



Spahn zeigte sich offen für die Idee von Nordrhein-Westfalen, die Weihnachtsferien etwas früher beginnen zu lassen. Insgesamt müssten Eltern, Kinder, Lehr- und Betreuungspersonal aber Planungssicherheit haben, wie lange Einschränkungen gelten würden, so Spahn.