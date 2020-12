- Lauterbach: "Wir haben derzeit keine Kontrolle über die Pandemie"

Die Forderungen nach härteren Corona-Maßnahmen werden konkreter. Er hoffe, dass Bund und Länder sich noch in dieser Woche auf neue Einschränkungen nach Weihnachten einigen, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Die Schulen sollten möglichst schon ab Montag schließen.



"Wir haben im Moment leider keine gute Kontrolle über die Pandemie", sagt Lauterbach. Es gebe auch keine positive Perspektive, da die Zahl der Neuinfektionen nicht zurückgehe. Man habe jetzt die Wahl, ob man die Feiertage zur Bedrohung werden lasse, oder durch einen harten Lockdown versuche, die Lage so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, so der SPD-Politiker. Ohne weitere Maßnahmen werde es bis Ende Januar zusätzliche 25.000 Todesfälle durch das Coronavirus geben, er halte das für nicht verantwortbar, so Lauterbach.

Vorschlag, Weihnachtsferien um zwei Wochen zu verlängern



Lauterbach schlägt vor, die Schulferien eine Woche vorzuziehen und um eine weitere Woche zu verlängern. Außerdem solle der Einzelhandel mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte nach Weihnachten bis zum 10. Januar schließen. Ebenso sollten nach Weihnachten die Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sofort wieder in Kraft treten. "Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wir es auch gehabt haben in der ersten Welle", sagt der Mediziner. Mit den Maßnahmen könne man etwa 75 Prozent der Kontakte im Vergleich zu den normalen Kontakten reduzieren.

Es brauche ein klares Signal für einen harten Lockdown. Man müsse weiter für Verständnis für die Maßnahmen werben und an die Menschen appellieren. "Das Tückische bei SARS-CoV-2 ist, dass jeder Einzelne immer noch das Infektionsrisiko unterschätzt", sagt Lauterbach. Derzeit sei es kaum möglich, die Ansteckungen zurückzuverfolgen. Er schätze, dass die Dunkleziffer bei etwa 40.000 Neuinfektionen am Tag liege. "Jeder Kontakt ist eine Gefahr", sagt Lauterbach.

Beschlüsse noch in dieser Woche?



Er hoffe, dass es noch in dieser Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz geben werde, bei der man zu Beschlüssen komme. "Wir müssen schnell handeln, wenn möglich bereits in der nächsten Woche die Schulen schließen", sagt Lauterbach. Um den Unterrichtsausfall auszugleichen, schlägt der SPD-Politiker vor, die Sommerferien um zwei Wochen nach hinten zu verschieben. "Wir sind jetzt in den kritsichen drei Monaten der Pandemie", so Lauterbach. Im Sommer werde sich die Situation durch Impfungen und besseres Wetter entspannt haben.