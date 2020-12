imago images Bild: imago images

- Corona-Lage in Cottbus: "Jenseits von Gut und Böse"

Am Sonntag sollen in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Cottbus sei auf das Impfen vorbereitet erklärt Ordnungsdezernent Thomas Bergner. Sorge bereite ihm aber die Inzidenz und die Situation am Klinikum. Man stehe kurz davor, über das Triagieren zu sprechen.