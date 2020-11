- Corona-Intensivbetten: "Wir haben noch Kapazitäten"

In Berlin sind immer mehr der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Grünen-Gesundheitssprecherin Catherina Pieroth erklärt, welche Bettenreserven in Berlin noch vorhanden sind und wie die Situation des Pflegepersonals aussieht.



Zurzeit seien in Berlin noch etwa 170 Intensivbetten frei, erklärt Catherina Piertoh, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünenfraktion in Berlin. "Wir haben aber vorgesorgt, 460 sind jederzeit aufstellbar." Allerdings gehe es nicht nur um das Bettenaufstellen, sondern auch um das nötige Personal.



Deshalb müssten mehr Medizinstudierende einbezogen werden, zudem werde dazu aufgerufen, dass sich auch Menschen melden, die bereits in der Pflege ausgebildet sind, sagt die Politikerin. Zum Heilungsprozess gehöre, dass Menschen versorgt werden: "Das ist eine menschliche Angelegenheit, die auch Zeit bedeutet."

Langfristige Ziele für die Pflege



Längerfristig müsse man aber dafür sorgen, dass das Pflegepersonal besser bezahlt würde und die Arbeitsbedingen so verändern, "dass wir nicht zwei, drei Wochen bevor es ernst wird, in so einer Situation stehen."



Mit dem Corona-Behandlungszentrum im Messegelände habe man Kapazitäten geschaffen. "Da stehen jetzt auch innerhalb von Verträgen mit Vivantes entsprechend Personal und auch Freiwillige zur Verfügung", so Pieroth.

Kontakte reduzieren und Risikogruppen unterstützen



Die aktuelle Corona-Verordnung in Berlin ziele auch darauf ab, dass man in Zukunft nicht nur auf die Verordnung selbst schaue, sondern auf das Kontaktereduzieren und das Einhalten der AHA-regeln, sagt die Grünen-Gesundheitssprecherin.

Sie sei sehr froh über Menschen in Berlin, die Risikogruppen unterstützen. "Das geht auch am Telefon, das geht auch online, und wir können auch weiterhin mit Abstand Menschen beim Einkauf helfen." Man müsse den Schwächeren in der Krise helfen, so der Appell der Politikerin.