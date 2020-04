dpa/ Urs Flueeler Bild: dpa/ Urs Flueeler

Fr 17.04.2020 | 10:45 | Vis à vis

- Wochenlange Stille wie am Neujahrsmorgen

In der Schweiz wurde eine steile Infektionskurve abgeflacht, deswegen sind Lockerungen in Sicht. Allerdings ist die in Genf ansässige Weltgesundheitsorganisation und ihre Arbeit während der Corona-Krise in den Fokus geraten. Korrespondent Dietrich Karl Mäurer berichtet Inforadio-Redakteur Christian Wildt über die derzeitige Lage.