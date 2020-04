AP/picture-alliance/dpa/Engelbrecht Bild: AP/picture-alliance/dpa/Engelbrecht

Do 09.04.2020 | 10:45 | Corona weltweit

- "Die Leute fühlen sich an die Apartheid erinnert"

Noch sind die Infektionszahlen eher niedrig, doch in Südafrika herrscht schon jetzt eine strikte Ausgangssperre. Die Gewalt durch Polizei und Militär ist in dem Land schon unter normalen Bedingungen ein Problem. Beim Durchsetzen des Lockdowns in den ärmeren Townships sind Situationen mehrfach eskaliert, berichtet Korrespondentin Leonie March.