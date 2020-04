picture alliance/Alexander Farnsworth Bild: picture alliance/Alexander Farnsworth

Do 02.04.2020 | 10:45 | Corona weltweit

- Schweden in der Coronakrise: Vertrauen statt Kontrolle

In vielen Ländern sind die Bürger*innen im Laufe der Coronakrise gezwungen in den eigenen vier Wänden zu bleiben. In Schweden sieht das anders aus. Vertrauen und Verantwortung, lautet die Ansage. Stockholm-Korrespondent Carsten Schmiester erzählt, wieso es in Schweden nur wenige Einschränkungen gibt.