Mi 15.04.2020 | 10:45 | Corona weltweit

- Armut zwingt die Menschen, die Regeln zu brechen

Das Coronavirus hat sich in Europa bereits weit ausgebreitet. In Mittel- und Südamerika ist die Lage hingegen noch schwer überschaubar. Einschränkungen gibt es auch hier, wenn auch mehr obligatorisch. Nicht alle halten sich an die Regeln - auch weil sie nicht anders können, wie Korrespondentin Anne Katrin Mellmann berichtet.