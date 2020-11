Mehrere Corona-Impfstoffe stehen vor der Zulassung. Doch viele Fragen sind offen. Wir sammeln in dieser Woche Ihre Fragen – und stellen sie am Freitag einem Experten im Studio. Hier können Sie uns Ihre Frage schicken!

Mehrere Corona-Impfstoffe stehen vor der Zulassung. Was können die Impfstoffe? Wie wirken sie? Und wie sicher sind sie? Wir tragen in dieser Woche die Fakten zusammen, erklären das Zulassungsverfahren und blicken auf die ethischen Fragen rund um die Impfung. Wir haben mit Pflegekräften gesprochen, die mit als erste geimpft werden können – welche Hoffnungen, Erwartungen oder auch Vorbehalte verbinden die mit der Impfung?

Und welche Fragen haben Sie? Was ist Ihnen noch unklar? Was interessiert Sie am meisten? Und würden Sie sich impfen lassen? Schreiben Sie uns alles, was Sie zur Corona-Impfung wissen wollen. Am Freitag kurz nach 10 stellen wir Ihre Fragen einem Experten!