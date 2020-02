Adventure Pictures Bild: Adventure Pictures

Mi 26.02.2020 | 18:35 | Berlinale 2020

- Wettbewerb: The Roads not taken

Der geistig zerrüttete Leo durchlebt 24 Stunden Alltag in New York, die von halluzinatorischen Trips in diverse Parallelleben geprägt sind. Barbara Wiegand hat der britische Beitrag enttäuscht.