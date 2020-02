Berlinale/ Allyson Riggs Bild: Berlinale/ Allyson Riggs

So 23.02.2020 | 08:11 | Kultur

- "First Cow": Großes Kino mit liebevollen Details

Am Smstag stand unter anderem "First Cow" auf dem Programm im Berlinale Wettbewerb. Der Film führt in eine Gegend und eine Zeit, in der klassische amerikanische Western spielen.

Diese Geschichte ist aber erfreulich untypisch, findet unser Berlinale-Kritiker Harald Asel.