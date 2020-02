Jeonwonsa Film Co. Production Bild: Jeonwonsa Film Co. Production

Di 25.02.2020 | 18:40 | Berlinale 2020

- Ein stiller Film über Unterdrückung: "The Woman Who Ran"

Elegantes, ästhetisch formvollendetes Kino bietet der südkoreanische Wettbewerbsbeitrag "The Woman Who Ran" um eine Frau, die in ihrer Ehe eingesperrt ist. Inforadio-Filmkritiker Jakob Bauer ist begeistert.