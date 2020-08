Kaweh Niroomand ist eine der prägenden Figuren des Berliner Sports. Als Geschäftsführer der BR Volleys hat er den Volleyball-Sport aus der Nische geholt und auch ansonsten hat der 67-Jährige, der den iranischen und den deutschen Pass besitzt, eine Menge zu tun: Er bekleidet zehn Ehrenämter, unter anderem ist er stellvertretender Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Dabei hatte er es am Anfang nicht leicht: Mit zwölf Jahren schickten ihn seine Eltern aus Teheran nach Deutschland, wo er eine gute Ausbildung bekommen sollte. Damals sprach er kein Wort Deutsch. Doch mit viel Fleiß und Ehrgeiz hat sich Niroomand sportlich wie beruflich durchgesetzt.

Ob seine spannende Lebensgeschichte oder seine Ziele mit den BR Volleys – Kaweh Niroomand hat viel zu erzählen und wird das tun: In einer Inforadio-Websession am 26. August 2020 um 18 Uhr. Sie können dabei sein, wenn Sie uns ihre Frage an Kaweh Niroomand schicken.