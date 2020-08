Bundesweite Bekanntheit erlangte Katharina Nocun 2013, als sie politische Geschäftsführerin der Piratenpartei wurde. Mittlerweile hat die Deutsch-Polin die Partei verlassen und widmet sich dem Schreiben – mit Erfolg: Ihre Bücher "Die Daten, die ich rief: Wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen" und "Fake Facts: Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen" treffen den Nerv unserer digitalisierten Zeit.

Über Ihre Erfahrungen als Netzaktivistin, warum ihr Ausflug in die Parteipolitik vergleichsweise kurz war und wie sie es findet, dass Amazon weiß, wie warm es in ihrem Schlafzimmer ist – all das und was Ihnen sonst noch einfällt, können Sie Katharina Nocun bei der Inforadio-Websession am 27.08. um 19 Uhr fragen. Melden Sie sich an – und vielleicht sind Sie dabei.*