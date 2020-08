Insa Thiele-Eich soll die erste deutsche Astronautin werden – das Training dafür hat sie schon absolviert. Was sie dort gelernt hat und warum sie unbedingt ins All will, kann sie Ihnen erklären – bei der Inforadio-Websession.

Eigentlich ist sie ja Meteorologin – ihre Doktorarbeit schrieb sie über die Auswirkungen des Klimawandels auf Bangladesch. Doch wenn alles gut geht, darf sich Insa Thiele-Eich bald ganz offiziell Astronautin nennen – denn sie ist eine von zwei Kandidatinnen für eine zehntägige Reise zur Internationalen Raumstation ISS.

Thiele-Eich wäre die erste deutsche Frau, die ins All fliegt. Das Ziel der Aktion ist klar: Die bemannte Raumfahrt soll endlich weiblicher werden – auch hierzulande. Und Sie können Insa Thiele-Eich ihre Fragen stellen: Warum es wichtig für die Wissenschaft ist, dass mehr Frauen ins All fliegen; wie sie es findet, dass ihr Mann eine Auszeichnung dafür bekommt, dass er auf die Kinder aufpasst, während sie sich auf die Reise vorbereitet. Oder was Sie sonst gerne von ihr wissen wollen.

Insa Thiele-Eich steht Ihnen Rede und Antwort – in der Inforadio-Websession am 28.08. um 17:30 Uhr. Schicken Sie uns ihre Frage und vielleicht sind Sie dabei!*