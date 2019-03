- Antriebswandel: Die deutsche Autobranche muss umdenken

Die Automobilindustrie ist das Herz der deutschen Wirtschaft. Doch auch die muss umdenken: Denn wenn Deutschland nicht bald Tempo macht bei der Entwicklung neuer Antriebe wie Brennstoffzellen und Batterientechnologie, wird es seine Rolle als führende Autonation an China verlieren. Das zumindest befürchtet Stefan Wolf, der Vorstandsvorsitzende der ElringKlinger AG.

Wolf ist sich sicher: Der Verbrennungsmotor und sein Zubehör bleiben uns noch eine ganze Weile erhalten. Allerdings wird es immer weniger Antriebe mit Verbrennungsmotor geben, sie werden Stück für Stück ersetzt von Batteriemodulen oder Brennstoffzellen. Mit deren Produktion hat die ElringKlinger AG bereits vor 20 Jahren angefangen, mittlerweile unterhält das Unternehmen auch zwei Standorte in China, dort sind gut 2.000 Mitarbeiter tätig. Denn China, so Wolf, sei der heutige Leitmarkt der Elektromobilität - daran müssen Deutschland sich messen. Für den Vorstandsvorsitzenden sei klar, dass Deutschland seine Kräfte bündeln müsse - es gäbe hierzulande gute Ingenieure und das Geld wäre gut in die Forschung investiert. Geschieht dies nicht, so würden laut Wolf in Deutschland in 10 bis 15 Jahren Autos, Busse und LKWs nur noch zusammengesetzt. Die wichtigen Antriebskomponenten wären dann aus Asien zu beziehen.