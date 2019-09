UN-Klimagipfel

Manch radikaler Klimaschützer will Inlandsflüge ganz verbieten. Andere sagen: So ein Quatsch. Das bringe fürs Klima doch so gut wie nichts, denn der Anteil der innerdeutschen Flüge am CO2-Ausstoß sei so gering, dass er gar nicht ins Gewicht falle. Sophie von der Tann und Alex Krämer aus unserem Hauptstadtstudio sind der Frage nachgegangen.