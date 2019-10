"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", sagte der damalige DDR- Staats- und Parteichef Walter Ulbricht am 15. Juni 1961. Zwei Monate später teilte die Mauer Berlin - die Geschichte ist hinlänglich bekannt. Fast in Vergessenheit geraten ist dagegen, dass es schon 1952 de facto eine Grenze gab. Keine Mauer, aber einen gut bewachten Stacheldrahtzaun entlang der östlichen Berliner Stadtgrenze. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich in Eichwalde auf Spurensuche einer längst vergessenen Grenze begeben. Anschließend spricht Moderator Dietmar Ringel mit dem Historiker Hanno Hochmuth über die Besuche von US-Soldaten in Ost-Berlin.