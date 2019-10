- Kinder sind Zukunft - brauchen sie eine Grundsicherung?

Wenn Familien das Geld für die Musikschule oder den Sportverein fehlt, können sie finanzielle Hilfe über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket beantragen. Am 1. August wurde das Gesetz reformiert. Doch die bürokratischen Hürden sind hoch und das Geld kommt oft gar nicht bei denen an, für die es gedacht ist. Warum, das hat Inforadio-Reporterin Marie Asmussen versucht herauszufinden. Im Gespräch mit Moderator Dietmar Ringel erläutert Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, die Kindergrundsicherung als eine Lösung.

In Berlin lebt fast ein Drittel aller Kinder in relativer Armut. Ihre Eltern beziehen Hartz IV. Hungern müssen diese Kinder in Regel nicht, aber sie bleiben bei vielem außen vor. Beim Sport, weil kein Geld da ist etwa für Fußballschuhe. Bei Kindergeburtstagen von Klassenkameraden, weil ihre Eltern kein Geschenk kaufen können. Und bei der Bildung. Arme Mädchen und Jungen schaffen oft keinen Schulabschluss, so wie zuvor schon ihre Eltern.

Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung soll Abhilfe schaffen, doch dafür ist viel Papierkram zu erledigen. Immer ist eine Bescheinigung des betreuenden Vereins, der Musikschule oder des Nachhilfelehrers nötig. Einigen Eltern ist es peinlich, nach einer solchen Bestätigung fürs Amt zu fragen. Andere wissen gar nicht, wie sie an die Mittel für Bildung und Teilhabe ihrer Kinder herankommen oder dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Auch deshalb kriegt in Berlin nicht mal die Hälfte der Mädchen und Jungen, die eigentlich Anspruch haben, diese Unterstützung. Bundesweit sind es sogar deutlich weniger als die Hälfte.



Positivbeispiel aus Hamm: Die "YouCard"



Ganz anders im westfälischen Hamm. Da nutzen über neunzig Prozent der berechtigten Kinder das für sie vorgesehene Geld - und das ganz unkompliziert. Weil ihre Eltern im Jobcenter, beim Sozialamt oder bei der Wohngeldstelle über das Bildungs- und Teilhabepaket informiert werden.

Da kriegen sie auch gleich eine Art Scheckkarte, die sogenannte "YouCard". Damit können sie ihre Kinder beim Sportverein anmelden, beim Nachhilfe-Institut oder bei der Musikschule. Über die "YouCard" rechnet der jeweilige Anbieter dann direkt mit der Stadt ab, ohne aufwändige einzelne Anträge, Bescheinigungen und Behördengänge. Diese Erfolgsgeschichte ist in der Berliner Landespolitik offenbar noch nicht angekommen.