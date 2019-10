rbb / Henrike Möller Bild: rbb / Henrike Möller

- Moderne Hexen: Sehnsucht, Feminismus, Intuition

In Berlin leben 300 bis 400 Hexen. Diese Schätzung kommt von den Hexen selbst. Inforadio-Reporterin Henrike Möller hat zwei von ihnen in der Stadt getroffen. Sie wollte wissen: Was macht eine Hexe im Jahr 2019 aus, welche Rituale bestimmen ihren Alltag, und vor allem: Können sie wirklich hexen? Moderator Dietmar Ringel interviewt anschließend die Kulturanthropologin Victoria Hegner, zu deren Forschungsgebiet die Hexen der Großstadt gehören.

Steffi ist eine Hexe und wohnt in Berlin-Moabit. In ihrer Wohnung finden sich keine Hexenbesen oder Zauberstäbe. Dafür steht ein halbhohes Holzregal mit Federn, Sand und Edelsteinen in ihrer Wohnung. Es ist ein Altar. Das ist das Must-Have einer jeden Hexe von heute. Die Federn nutzt Steffi zur energetischen Reinigung. Eine selbstgemachte Trommel aus Tierleder hilft ihr, innere Fragen zu beantworten. Dafür trommelt sie sich in Trance.

Für Steffi machen das Hexendasein vor allem Naturverbundenheit und die Arbeit mit Kräutern aus. Sie selbst sieht sich als Heilerin mit altem weiblichem Wissen und der Weisheit von Mutter Erde.



Bei einer Kräuterwanderung im Fritz-Schloß-Park in Moabit erdet sich Steffi. Ein wichtiges Ritual für sie, um sich mit der Erdenergie zu verbinden. Vor Ort findet die junge Frau Hirtentäschel, ein Kraut, das blutungs- und wundheiligungsstillend ist.

Vermischung von Wissenschaft und Esoterik

Dr. Victoria Hegner von der Georg-August-Universität Göttingen hat ein Buch über Hexen in Berlin geschrieben. Sie sagt: "Das Hexesein ist eine massive Kritik an der Moderne. Sprich: an der fortschreitenden Industrialisierung und an der Entfernung des Menschen von der Natur." So vermische sich heute ein wissenschaftliches mit einem esoterischen Weltbild. Fast alle Hexen seien zudem Feministinnen, erklärt die Forscherin.

Die Gemeinschaft unter Frauen stärken, das will auch Caroline. Sie ist Medizinstudentin. Für sie verbindet die beste Medizin Intuition mit Wissenschaft: "Wenn man den Menschen als Teil seiner Umgebung wahrnimmt" hinzu kommt die Pflanzenheilkunde.



Feste Rituale oder Bücher, die alle Hexen gelesen haben müssen, gibt es nicht. Carolines Ritual ist das Neumondwünschen. Dazu schreibt sie ihre Wünsche im Kerzenschein auf, wählt dazu die passenden Öle und Farben. Anschließend verbrennt sie den Zettel und die Asche kommt in ein Gefäß. Auf diese Art sei ihr schon ein Mann, den sie sich gewünscht hat, begegnet.

"Es wird, was du denkst"