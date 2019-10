Kalina Bertin Bild: Kalina Bertin

Do 03.10.2019 | 09:44 | Reporter

- Wie Virtual Reality beim Gesundwerden helfen kann

Mit Virtual-Reality-Brillen verbindet man bisher meist Computerspiele, doch sie können auch in der Medizin eingesetzt werden. Weltweit forschen Ärzte und Psychologen an neuen Therapiemethoden. Besonders verbreitet sind Virtual-Reality-Programme für Schmerz- und für Angstpatienten. Auch in Berlin werden solche Programme entwickelt und getestet. Einige Beispiele stellt Inforadio-Reporter Oliver Soos in seiner Reportage vor. Wiederum ethische Bedenken gegenüber VR und Künstlicher Intelligenz äußert Philosoph Thomas Metzinger im anschließenden Gespräch mit Moderator Dietmar Ringel.

Eines der Projekte heißt "Manic VR" und soll helfen, eine sehr komplexe psychische Erkrankung besser zu verstehen. Es geht um die bipolare Störung, auch manisch-depressive Erkrankung genannt. Die 30-jährige kanadische Filmemacherin Kalina Bertin hat "Manic VR" entwickelt und es vor wenigen Wochen in einer Ausstellung im Kleisthaus in Berlin-Mitte präsentiert.

"Die Stimmen, die du gleich hören wirst, sind die Stimmen meines Bruders und meiner Schwester", erklärt Bertin. "Bei beiden wurde eine bipolare Störung diagnostiziert und sie haben mir geholfen, dieses Programm zu entwickeln. Du wirst gleich in ihre Gedankenwelt eintauchen und das emotionale Spektrum der bipolaren Störung kennenlernen." Kalina Bertin setzt mir eine schwarze VR-Brille auf den Kopf und ich tauche ein, erst in ein Krankenhauszimmer mit der Stimme ihrer Schwester - und dann in das Zimmer des Bruders. Ich sehe sein Bett, seinen Schreibtisch und seine Gitarre und höre ihn im Hintergrund sprechen: "Ich bin jetzt in einem Stadium, in dem ich das Gefühl habe, dass alles gut wird. Essen erscheint mir nicht mehr wichtig und ich höre auf zu essen, ich schlafe nicht mehr. Alles, was ich mache, erscheint mir total intessant."



Ein schräg-schauriger Trip, der hilft