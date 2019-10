- Die vergessene Grenze von Eichwalde

"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten", sagte der damalige DDR- Staats- und Parteichef Walter Ulbricht am 15. Juni 1961. Zwei Monate später teilte die Mauer Berlin - die Geschichte ist hinlänglich bekannt. Fast in Vergessenheit geraten ist dagegen, dass es schon 1952 de facto eine Grenze gab. Keine Mauer, aber einen gut bewachten Stacheldrahtzaun entlang der östlichen Berliner Stadtgrenze. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg hat sich in Eichwalde auf Spurensuche einer längst vergessenen Grenze begeben. Anschließend spricht Moderator Dietmar Ringel mit dem Historiker Hanno Hochmuth über die Besuche von US-Soldaten in Ost-Berlin.



Den Berliner Konsum gibt es heute nicht mehr. Wie so vieles, was die Geschichte der Waldstraße als Grenzlinie mitbestimmt hat. Ohne sachkundige Hilfe ist eine Spurensuche nicht zu machen. Cornelia Lotsch vom Heimatverein Eichwalde und Hobbyfotograf Burkhard Fritz leiten deshalb die Suche an der ehemaligen Grenze.

In der Waldstraße in Eichwalde geht es meist ruhig zu - eine Brandenburger Vorstadtidylle am südöstlichen Rand Berlins. Und doch war und ist die Waldstraße besonders. Bis heute kommen hier zwei Briefträger: für die Berliner auf der einen Straßenseite und für die Eichwalder der anderen. Und früher, zu DDR-Zeiten, war die Waldstraße so etwas wie das Einkaufs-Mekka für die gesamte Region.

An der Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungszone und den Westsektoren Berlin hatten die Sowjets die Kontrolle übernommen. Sie passten auf, wer nach Westberlin wollte oder umgekehrt aus Westberlin in die Zone kam. Im Ostsektor von Berlin war das viel schwieriger: Direkt in der Stadt hatten sich die Alliierten Freizügigkeit zugesichert, es gab keine Kontrollen an den Sektorengrenzen. Viele Ostdeutsche nutzten also diesen Weg, um unkontrolliert in den Westteil der Stadt zu kommen. Häufig auch mit Taschen voller Waren für den Schwarzmarkt. Die Situation verschärfte sich drastisch, als 1949 in Westberlin die D-Mark eingeführt wurde. Alles, was in der DDR nicht niet- und nagelfest war, wurde aus dem Osten über die Grenze gebracht und in Westberlin verscherbelt. Da dass der DDR nicht gefiel, "hat man hier quasi über Nacht einen Maschendraht-Zaun aufgestellt", erzählt Burkhard Fritz.



Eine Grenze nicht in Berlin, aber unmittelbar vor den Toren der Stadt. Die Waldstraße in Eichwalde war über Nacht zu einer geteilten Straße geworden. Die Häuser auf der einen Seite gehörten zum russischen Sektor von Ostberlin und die Anwohner gegenüber wohnten in der gerade gegründeten DDR. Dazwischen stand ein Zaun, gemeinsam bewacht von der kasernierten Volkspolizei und Rotarmisten. Nach Berlin durfte nur, wer eine entsprechende Genehmigung hatte.