- Schöner reisen mit Instagram

Bei der Reiseplanung geht heute nichts mehr ohne Social Media. Insbesondere auf Instagram informieren sich Menschen anhand der Accounts von "Influencern". Längst lädt die Tourismusindustrie diese Trendsetter ein, mit ihren Posts zu werben: authentisch und so als Werbung nicht sofort erkennbar. Darüber berichtet Inforadio-Reporter Martin Spiller in seiner Reportage. Anschließend spricht Moderator Dietmar Ringel mit Philipp Laage, dem Autor des Buches "Vom Glück zu reisen".

Früher war das Urlaubs-Fotoalbum privat - und voller Schnappschüsse, mal mehr, mal weniger professionell. Heute reisen viele Menschen quasi öffentlich und zeigen ihre Bilder auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Dabei geht es im Kern zwar immer noch um die Idee, das Motiv und das fotografische Handwerk. Aber mit Instagram lässt sich auch eine Menge Geld verdienen.

Manche Instagram-Fotoblogger oder Influencer haben ab einem gewissen Professionalitäts-Level sogar eine Agentur, die Aufträge an sie vergibt. Sie besuchen dann Länder, Städte, hippe Orte und Hotels, um diese in Szene zu setzen - und das oft für gutes Geld. "Ohne Instagram geht heute gar nichts mehr", sagt auch Burkhard Kieker, visitBerlin-Geschäftsführer. Instagram sei ein Orientierungsmedium, man bekäme bei den schönen Bildern einfach Lust zu reisen. Die ITB setzt ebenfalls auf den gezielten Besuch von Influencern.



Zwischen Hipness und Authenzität

Es ist ein Geschäft mit der Authentizität. Bei Instagram weiß man manchmal aber nicht mehr, wo diese aufhört und die Werbung anfängt. Manche Orte überlassen ähnlich wie die reichweitenstarken Instagram-Influencer nichts dem Zufall. Sie inszenieren sich mit besonderen Kulissen und Gimmicks, die als "instagrammable" gelten - also besonders geeignet für das quadratische Fotoformat auf der sozialen Plattform. Die Fotografen seien Multiplikatoren, die heute mitgedacht werden müssten, heißt es in einem Hotel. Mittlerweile gäbe es auch in Berlin feste Instagram-Hotspots, an denen besonders oft oder gerne Fotos gemacht würden.



Aber nicht nur für den gemeinen Berliner Hipster ist Instagram interessant. Auch in Brandenburg lassen sich so Hotspots entdecken - wie die gruseligen Ruinen der Beelitzer Heilstätten oder der Fläming. Hier sind die Instagrammer eher so etwas wie Heimat-Reporterinnen und -Reporter, die die Vielfalt in der Region zeigen. Resultat: Beelitz gehört auf Instagram mittlerweile zu einer der beliebtesten Städte.