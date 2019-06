Die Inforadio-Marathonwette ist zurück! Das ehrgeizige Ziel beim Berlin-Marathon 2019: Wir wollen mit 42 Läuferinnen und Läufern als Staffel den Marathon-Weltrekord knacken! Doch das wird in diesem Jahr noch schwieriger: Denn 2018 schraubte Superstar Eliud Kipchoge den Rekord auf 2:01:39 herunter. Wollen Sie mithelfen, ihn trotzdem zu knacken? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Was ursprünglich eine einmalige Aktion zum Berlin-Marathon 2015 werden sollte, ist zu einer echten Lauf-Institution geworden: Bereits zum fünften Mal tritt Inforadio mit einer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern beim Marathon in der Hauptstadt an. Und nachdem das ursprüngliche Ziel - den Sieger zu schlagen - bereits 2017 einmal erreicht wurde, haben wir uns für 2019 das ultimative Ziel gesteckt: Wir wollen den Weltrekord brechen!