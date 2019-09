Die Marathonwette: Inforadio jagt den Weltrekord

Was ursprünglich eine einmalige Aktion zum Berlin-Marathon 2015 werden sollte, ist zu einer echten Lauf-Institution geworden: Bereits zum fünften Mal tritt Inforadio mit einer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern beim Marathon in der Hauptstadt an. Und nachdem das ursprüngliche Ziel - den Sieger zu schlagen - bereits 2017 einmal erreicht wurde, haben wir uns für 2019 das ultimative Ziel gesteckt: Wir wollen den Weltrekord unterbieten!

Der wird seit vergangenem Jahr von Marathon-Superstar Eliud Kipchoge aus Kenia gehalten und liegt bei unfassbaren 2:01:39. Diese Zeit zu schlagen, wird extrem schwer: Eine Durchschnittszeit von rund 2:50 Minuten auf 1000 Meter ist nötig, um das zu schaffen. Deswegen haben wir aus den zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern nur die Schnellsten der Schnellen ausgewählt. Herausgekommen ist das wohl stärkste Team, das je für Inforadio an den Start ging. Schüler, Studenten und Berufstätige, halb-professionelle Läufer und Leistungssportler, Triathleten und Sprinter - alle mit dem selben Ziel: Dem Marathonweltrekord!



Und auch Sie können dabei sein: Kommen Sie am 29. September an die Marathonstrecke und unterstützen Sie unser Team!