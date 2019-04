rbb/Streim Bild: rbb/Streim

Di 09.04.2019 | 16:05

- Fische düngen Tomaten

Frisches Obst und Gemüse in einem Ökokreislauf zusammen mit intensiver Fischzucht, das gibt es in Berlin-Lichtenberg an der Allee der Kosmonauten. Das Prinzip: Mit den Hinterlassenschaften von Fischen werden Pflanzen gedüngt. Gegenüber konventioneller Landwirtschaft werden bis zu 80 Prozent Wasser eingespart.