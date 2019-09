Klimaschutzpaket

Die Bundesregierung will am Freitag ihr Paket für den Klimaschutz beschließen. Das Ziel: Die deutschen Klimaziele, die in Paris vereinbart wurden, zu erreichen. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Kohlendioxid in der Atmosphäre. Es ist wesentlich verantwortlich für den Treibhauseffekt und die Erderwärmung. Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler klärt die Frage, woher das Kohlendioxid in der Atmosphäre kommt.