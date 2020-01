imago images / Mandoga Media Bild: imago images / Mandoga Media

Mi 01.01.2020 | 11:24

- Ausblick auf Olympische Spiele 2020 und Fußball-EM

Im Jahr 2020 wird es auch sportlich. In Europa spielen die Fußballer um den Europameistertitel gleich in elf europäischen Städten und in einer asiatischen Stadt. Außerdem messen sich Sportler aus aller Welt in Tokio bei den olympischen Sommerspielen.