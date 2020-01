imago images / Christian Ohde Bild: imago images / Christian Ohde

Mi 01.01.2020 | 08:24 | Interviews

- Erwartungen an die Regierung in Brandenburg in 2020

In Brandenburg wird sich 2020 einiges tun. Erstmals regiert in Potsdam ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und CDU. Der Strukturwandel soll vorangebracht und Tesla will eine Gigafabrik bauen. Wie das aussehen wird, ordent Dominik Lenz ein.

