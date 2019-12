Dass Söhne und Töchter auch im Erwachsenenalter noch bei den Eltern wohnen, hat verschiedene Gründe, ist aber nicht nur ein europäisches Phänomen. Unsere Korrespondenten Tilo Frank, Jan Pallokat und Udo Schmidt berichten über Dauergäste im Hotel Mama in Kairo, Nesthocker in Polen und Ultramini-Apartments in Tokio.