Drei Monate bis zur Europawahl

Seit 21 Jahren werden die U18-Wahlen immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten. Den Urnengang für Kinder und Jugendliche gibt es zur Bundestagswahl, Europawahl und zu den Landtagswahlen. Alle Minderjährigen in Deutschland können mitmachen, egal welche Staatsbürgerschaft sie haben. Das Projekt soll die junge Generation für Politik interessieren und so der Politikverdrossenheit vorbeugen. Wie bei der späteren Erwachsenenwahl werden in den Wahllokalen am Wahltag ab 18.00 Uhr die Ergebnisse ausgezählt und dann veröffentlicht.

Entstanden ist die Idee 1996 in einem Berliner Jugendclub. Bei der Bundestagswahl 2013 gaben fast 200.000 Kinder und Jugendliche ihre Stimme in etwa 1.500 Wahllokalen ab. Berlin war mit mehr als 30.000 Juniorwählern weiterhin das Bundesland mit der höchsten Beteiligung. In diesem Jahr gibt es mehr als 1.600 Wahllokale.

(Quelle: dpa)