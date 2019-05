imago Bild: imago

Do 30.05.2019 | 12:44 | Unterwegs

- Geheimnisvoller Karstwanderweg

Der Karstwanderweg am Südrand des Harzes ist auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Doch wer genau hinsieht, der erlebt Spannendes und Rätselhaftes: Bäche, die verschwinden; Seen, die mal da sind und mal nicht; eingestürzte Höhlen oder Felswände, die sich auflösen. Am Weg liegt der kleine Ort Questenberg, wo am Pfingstmontag das Questenfest gefeiert wird. Ein heutzutage sehr speziell anmutendes Fest. Eva Firzlaff ist gewandert und hat mit gefeiert.