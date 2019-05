An Christi Himmelfahrt nimmt Inforadio Sie mit auf Weltreise. Von den Philippinen über Estland und die Niederlande bis ins winterliche Island, von der charmanten Metropole Mailand bis zu den Berggorillas in Uganda entführen unsere Reporterinnen und Reporter Sie. Doch auch in heimischen Gefilden gibt es lohnenswerte Reiseziele. Stellvertretend stellen wir zwei davon vor: Den idyllischen Südschwarzwald und den Karstwanderweg am Südrand des Harzes.