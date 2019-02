Huanxi Media Group Bild: Huanxi Media Group

Sa 16.02.2019 | 07:24 | Kultur

- Politische Zensur auf der Berlinale?

Wang Xiaoshuais "So Long, My Son" hätte einer von zwei chinesischen Filmen im Wettbewerb der Berlinale sein sollen. Dann aber wurde Zhang Yimous "One Second" sehr kurzfristig zurückgezogen, das Wettbewerbsprogramm endete schon einen Tag früher und es gibt Spekulationen über politische Zensur aus China. Alexander Soyez hat Xiaoshuai getroffen und mit ihm darüber gesprochen.