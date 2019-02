Am Donnerstag beginnen die 69. Berliner Filmfestspiele. Nach 18 Jahren wird dies dann die letzte Berlinale in der Ära Dieter Kosslick sein. Vieles hat der Berlinale-Chef in jenen Jahren bewegt und verändert. Dafür wurde er wahlweise gelobt oder heftig kritisiert. Im Vis à Vis blickt Dieter Kosslick im Gespräch mit Reiner Veit zurück auf bewegende Momente, nicht nur auf der Leinwand.