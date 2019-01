- Kein Neujahr ohne Wiener Philharmoniker

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker hat Tradition: Seit 60 Jahren überträgt das Fernsehen die leichten Tanzklänge aus dem Großen Musikverein in Wien in 90 Länder. ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski hat den Berliner Dirigenten Christian Thielemann und zwei Wiener Philharmoniker getroffen.

Zum Frühstück sitzen, wie jedes Jahr, Millionen Menschen aus aller Welt beim Kaffee und lauschen dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Es ist eine Tradition seit 77 Jahren. Seit 60 Jahren überträgt das Fernsehen die leichten Tanzklänge aus dem Großen Musikverein in Wien in 90 Länder. Diesmal steht der Berliner Dirigent Christian Thielemann am Pult.