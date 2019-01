- Brexit - und dann?

Am 29. März möchte Großbritannien die EU verlassen. Welche Auswirkungen hat der Brexit? Großbritannien-Korrespondent Thomas Spickhofen über eine ungewisse Zukunft.



Das Jahr 2019 ist da. Am 29. März dieses Jahres scheidet Großbritannien voraussichtlich aus der EU aus. Auf eigenen Wunsch. Und zurecht sorgen sich nicht nur viele Briten, sondern auch EU-Bürger. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf die Wirtschaft? Was wird aus dem Finanzplatz London? Wie steht es um die Visumsfreiheit für EU-Bürger? So viel steht fest: Sollte Großbritannien die Europäische Union ohne Abkommen verlassen, drohen etliche Regelungen für den Handel und Verkehr zwischen Großbritannien und der EU über Nacht ungültig zu werden.