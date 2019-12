imago images / Xinhua Bild: imago images / Xinhua

Di 24.12.2019 | 05:00 | Kultur

- Der Wald im Weihnachtslied

Die Inforadio-Kulturredaktion hat in diesem Winter den Wald in all seinen Verästelungen erkundet und auch hinter dem letzten Adventstürchen steckt der Wald - doch diesmal soll er nur noch besungen werden. Denn auch das Weihnachtslied kommt kaum ohne den Wald aus, wie Barbara Wiegand festgestellt hat.