- Die Kunst des Waldbadens

Weihnachten ist fast undenkbar ohne ihn: den Wald. Vom Spaziergang durch den Winterwald bis zum einzelnen Tannenzweig, geschmückt mit Kugeln und Lichterketten. Warum stellen wir uns einen Baum ins Weihnachtszimmer? Wie ist der Wald in Deutschland zum Mythos geworden? Was wissen wir über die Sprache der Bäume? Was erzählen uns Lieder, Gedichte, Märchen über den Wald? Und wie sieht der perfekte Weihnachtsbaum aus? Diesen vielen Facetten widmet sich die Inforadio-Kulturredaktion im diesjährigen akustischen Adventskalender.