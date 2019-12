dpa/ Ryan Creary/ All Canada Photos Bild: dpa/ Ryan Creary/ All Canada Photos

Mo 09.12.2019 | 07:55 | Kultur

- Der Wald ist sowas von hip

Auch in diesem Jahr öffnet die Inforadio-Kulturredaktion jeden Tag ein akustisches Türchen am Adventskalender, der sich diesmal dem Wald widmet. Und Kulturreporter Jens Lehmann hat sich gefragt, warum der Wald nur so entsetzlich hip geworden ist...