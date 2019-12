imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Mi 04.12.2019

- Gruseln im Wald

Der dunkle Wald liefert häufig Stoff für Horrorfilme - man denke nur an "Blair Witch Project" oder "Cabin In The Woods". Aber woher kommt diese natürliche Angst vor dem Wald? Inforadio-Kulturreporterin Henricke Möller ist dem Phänomen auf die Spur gegangen.