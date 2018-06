Qi Gong ist Teil der chinesische Medizin und besteht aus Atemübungen, Körper- und Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen und Meditation - geeignet für jung und alt. Damit soll die körperliche und geistige Gesundheit gefördert werden.

Lust auf eine professionelle Stunde Qi Gong mit Inforadio? Dann schauen Sie doch am Tempelhofer Feld n Berlin-Neukölln vorbei! Treffpunkt ist dort am Donnerstag, den 7. Juni um 8:15 Uhr (Haupteingang am Columbiadamm).