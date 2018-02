Wie fühlt es sich eigentlich an, Touristin in der Hauptstadt zu sein? Das herauszufinden, haben wir einer Berlinerin ermöglicht: Inforadio-Hörerin Julia Stadtfeld ist die Gewinnerin unserer Rollentausch-Aktion und wir haben ihr eine Nacht im Hotel Almodovar in Friedrichshain spendiert. Reporterin Sabine Dahl hat sie am Mittwoch in Empfang genommen und nachgefragt, wie die Nacht als Touristin in der eigenen Stadt war.