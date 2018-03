rbb/Morling Audio: Inforadio | 23.03.2018 | Bild: rbb/Morling

Berliner Justiz am Limit - Jugendrichter Kuperion: "Das Neuköllner Modell lebt noch"

Schwarzfahrer, Nazi-Sprüche, Sozialbetrüger: Seit 2008 soll das "Neuköllner Modell" jugendliche Straftäter in Berlin schneller vor Gericht bringen. Doch greift das Modell noch? Inforadio-Gerichtsreporter Ulf Morling hat den Berliner Jugendrichter Stephan Kuperion einen Tag lang bei seiner Arbeit begleitet.

In elf Prozessen wird Stephan Kuperion heute richten. Zwei Tage die Woche ist er im Saal D 705 im Kriminalgericht Moabit und muss entscheiden, was mit den jungen Angeklagten zwischen 14 und 21 geschehen soll. Die drei restlichen Tage sitzt er über Akten im Amtsgericht Tiergarten, besucht Schulen und koordiniert die Verfahren des Neuköllner Modells mit 30 Kollegen, die auch Jugendrichter sind. Die elf Täterinnen und Täter heute haben allesamt keine Straftaten begangen, von denen man im Radio hört oder im Netz liest.

Die 19-Jährige, ihre zwei Kinder und das Jobcenter

Der Prozesstag beginnt mit einer 19-Jährigen, die mit 16 das erste von zwei Kindern bekam. Sie kassierte 4.400 Euro vom Jobcenter, obwohl ihr Freund 1.600 Euro beim Wachschutz verdient. Die 19-Jährige versucht sich herauszureden: Sie habe nicht gewusst, dass sie das Einkommen ihres Partners beim Jobcenter hätte angeben müssen.



Der Sozialbetrug ist fast zwei Jahre her. Viel zu lange, sagt Jugendrichter Kuperion: "Wie soll man denn noch reagieren, wenn Taten schon so lange her sind? Wenn ein Jugendlicher eine Körperverletzung in der Schule begeht, einen Lehrer beleidigt oder auch seinen Eltern Geld klaut: Wie soll man Monate oder gar ein Jahr nach der Tat noch reagieren, wenn die Strafe eine erzieherische Wirkung haben soll?"

Täter darf noch nicht 18 sein

Das Neuköllner Modell war 2007 von der Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig entwickelt worden, um den langen Zeitraum zwischen Tat und Gerichtsurteil zu verringern. Damit das "besonders beschleunigte vereinfachte Jugendverfahren" angewendet werden kann, darf der Täter noch nicht 18 Jahre alt sein und eine Jugendstrafe darf nicht zu erwarten sein. Allerdings kann trotz des Schnellverfahrens Jugendarrest bis zu vier Wochen verhängt werden. Bei den wenigsten der elf heute verhandelten Fälle folgt die erzieherische Strafe auf dem Fuß. Jugendrichter Stephan Kuperion behauptet trotzdem unbeirrt, das Neuköllner Modell lebe noch - entgegen aller Unkenrufe. "Wir haben etwa 300 Verfahren im Jahr in Berlin. Natürlich ist das wenig. Aber der wichtigste Punkt ist, dass die Polizei mit der Staatsanwaltschaft über das Verfahren in Kontakt kommt. Das war bis zum Jahr 2008 in Berlin völlig unüblich."

Vier bis sechs Wochen zwischen Tat und Verhandlung

Kirsten Heisig hatte das Neuköllner Modell ins Leben gerufen. Sie wollte durch ein schnelles Urteil eine kriminelle Karriere verhindern – vor allem bei Straftaten in Schulen, von Schulschwänzern, Taten in Familien und bei Tätern, die gerade die Schwelle zur Strafmündigkeit mit 14 überschritten haben, oder aus bereits auffälligen Familienstrukturen stammen. Polizei, Jugendstaatsanwälte, Jugendgerichtshilfe und Jugendrichter sollten auf dem kurzen Dienstweg zusammenarbeiten, telefonieren, die Akten schneller weiterleiten. Das war vor 2008 undenkbar. Vier bis sechs Wochen vergehen derzeit beim Neuköllner Modell zwischen Tat und Verhandlung, sagt Kuperion.



Die letzte Erhebung aus dem Jahr 2014 spricht von früheren 131 Tagen von der Tat bis zur Verhandlung. Jetzt seien es "nur noch 57 Tage", heißt es dort. Neuere belastbare Zahlen gibt es nicht. Aber nur bei drei Prozent aller jugendlichen Tatverdächtigen wird heute das Neuköllner Modell angewendet, schätzt Richter Kuperion. Von 400 jährlichen Eingängen könne er acht bis zehn Fälle nach dem Neuköllner Modell verhandeln. "Es wäre wünschenswert, wenn es mehr Verfahren geben würde. Aber ich bin schon froh, dass wir diese Größenordnung von um die 300 Verfahren pro Jahr halten können!"

Zeit für das Gespräch mit dem Angeklagten

Das Verfahren gegen die 19-Jährige wird eingestellt. Um ihre Schulden abzustottern, muss sie sich beraten lassen. Jugendrichter Kuperion kontrolliert das. Wenn die Angeklagte nicht zur Schuldenberatung geht, wird er - eventuell kurzfristig - eine Strafe verhängen.



Der zweite Fall ist ein 21-Jähriger, vorbestraft wegen eines Raubüberfalls. Er riss sich vor fünf Monaten bei einer Polizeikontrolle los und flüchtete. "Ich habe Panik bekommen wegen meiner schlechten Erfahrungen mit der Polizei", versucht der geständige junge Mann seine Flucht zu erklären. Inzwischen drückt er wieder die Schulbank für den mittleren Schulabschluss. Er will Koch werden.



Kuperion und der Angeklagte reden über die Tat, viel länger allerdings über die Lebenssituation des 21-Jährigen. Vielleicht kann er trotz des Vorfalls die Kurve in ein Leben ohne Straftaten bekommen? Kuperion will sich die Zeit nehmen, die er für die Angeklagten braucht, sagt er. "Das ist wie im Krankenhaus. Dort muss der Chirurg auch das Selbstbewusstsein haben, zu entscheiden: Für diese Operation brauche ich eine Stunde, das ist nicht in 20 Minuten erledigt. Genauso ist es bei uns im Gericht."

Neben Diebstahl und Körperverletzung verhandelt Kuperion einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz: Ein Jugendliche hatte einen verbotenen "Polenböller" gezündet. In fünf der elf Verhandlungen geht es um das Erschleichen von Leistungen, auch Schwarzfahren genannt: Dreimal sei sie Schwarz gefahren, gesteht eine 19-jährige Auszubildende ohne Umschweife. Sie lernt Altenpflegehelferin, wohnt noch bei ihrer Mutter, von der sie monatlich 100 Euro Taschengeld bekommt. Sie hatte ihren Berlinpass vergessen, als sie kontrolliert wurde, sagt sie.



Der Jugendrichter ermahnt die junge Frau, die wie die meisten der Angeklagten vom Schwarzfahren jetzt Schulden hat bei BVG und S-Bahn. Oft werden die postalischen Mahnungen der Inkassobüros ignoriert. Schon die Behördensprache sei oft eine unüberwindliche Hürde, so der Jugendrichter. Eine Beratungsstelle muss der Angeklagten helfen, damit sie nicht immer tiefer in die Schuldenfalle rutscht, entscheidet Kuperion und stellt das Verfahren ein.



Die Öffentlichkeit diskutiert, Schwarzfahren nur noch als Ordnungswidrigkeit und nicht mehr vor Gericht als Straftat zu ahnden. Jugendrichter Kuperion ist, wie die meisten seiner 30 Kollegen, dagegen: Wem könnten sonst die Probleme dieser jungen Menschen auffallen, und wer sollte ihnen helfen?

"Natürlich gibt es auch sehr geschickte Lügner"

Seit 1994 ist Stephan Kuperion Richter, seit 1997 arbeitet er beim Amtsgericht Tiergarten. Als Jugendrichter kann er Weisungen erteilen und Jugendstrafen bis zu einem Jahr verhängen. Wenn er mit zwei Schöffen an seiner Seite Verhandlungen führt, darf er Jugendstrafen bis zu zehn Jahren aussprechen. Auch die Unterbringung eines Beschuldigten in der Psychiatrie kann er anordnen. Hat er nie Zweifel an seinen Entscheidungen? Hat er nie Gewissensbisse? "Ich glaube, dass wir in vielen Fällen den Angeklagten gerecht werden. Es ist eher so, dass mehr Taten ungesühnt bleiben, als dass wir Angeklagte womöglich zu Unrecht verurteilen. Natürlich gibt es auch sehr geschickte Lügner. Aber die Lebenserfahrung und auch Schulungen helfen dabei, das zu erkennen."

Der Jugendrichter berichtet von Fällen, wo die Eltern jugendlicher Straftäter fassungslos in seinem Verhandlungssaal standen. Auch Flüchtlinge seien oft über die Straftaten ihrer Kinder erschüttert. Sie seien nach Deutschland gekommen, hätten hier Schutz gefunden und nun werde ihr Kind in diesem Land kriminell, klagten sie. Andere wiederum würden nicht begreifen, warum ihr Sohn überhaupt vor Gericht stünde. In den meisten Fällen aber sei Jugendkriminalität eine "Episode" beim Erwachsenwerden. Kuperion glaubt daran, dass erzieherische Maßnahmen wie Freizeitarbeiten die meisten jungen Leute auf den rechten Weg zurückbringen: "Wenn das nicht so wäre, könnten wir diesen Job nicht machen." Wenn ein Angeklagter Nazi-Sprüche grölt, weist er oft unter Begleitung der Jugendgerichtshilfe einen Besuch im KZ Oranienburg an. Danach schämten sich die meisten für ihr Verhalten, ist seine Erfahrung.

Mehr Polizisten, mehr Richter, mehr Staatsanwälte

Das Neuköllner Modell jedenfalls würde Jugendrichter Kuperion gern weiter ausbauen. Das hieße zum einen mehr Sicherheit für die Bevölkerung in Berlin. Allerdings bräuchte man zur Umsetzung auch mehr Personal bei Polizei, Jugendstaatsanwaltschaft und Jugendgerichten. Auch weil die Belastung mit vielen großen Verfahren beim Amtsgericht Tiergarten ansteige und "deutlich mehr Personal erforderlich wäre, um die Verfahren in angemessener Zeit zu erledigten", so der Jugendrichter. "Wenn die Zahl der Verfahren gleichbliebe und die Zahl der Richter, der Staatsanwälte, der Polizeibeamte erhöht würde, wären wir insgesamt natürlich schneller. Dann würden wir möglicherweise das Neuköllner Modell irgendwann gar nicht nicht mehr brauchen, weil die Bearbeitungszeiten der Verfahren insgesamt angemessen wären. Das ist das Einzige, was die Politik da tun kann!"