Ergänzend zu "Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt" empfehlen wir wärmstens "Die Berliner Mauer - Geschichte in Bildern". Es ist das Online-Projekt des Rundfunk Berlin Brandenburg zum 25. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 2014, das auch mit dem Smartphone nutzbar ist. Dort erzählen wir in 250 Filmen vom Leben in der geteilten Stadt in den Jahren 1961 bis 1989.