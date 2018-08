Wenn am 16. September der 45. Berlin-Marathon startet, ist auch Inforadio wieder mit dabei: Die Marathonwette geht in die vierte Runde! Diesmal reicht es uns nicht, den Sieger des Marathons mit unserer Staffel zu schlagen – wir wollen den Weltrekord! Mit an den Start gehen wird auch wieder Timo Benitz, frischgebackener EM-Siebter über 1500 Meter. Uns erzählt er schon einmal, was den Reiz an dieser Staffel ausmacht.

Die Marathonwette 2017 war ein einziger Triumph: Unsere Inforadio-Staffel trotzte Regen, Krämpfen und sonstigen Unwägbarkeiten und besiegte den Berlin-Marathon-Sieger Eliud Kipchoge (Kenia) in sagenhaften 2:03:03 deutlich. Damit könnten wir uns jetzt eigentlich sagen: Mission erfüllt, Wette gewonnen, schön war's gewesen!

Aber wir wären nicht Inforadio, wenn wir nicht sofort nach der nächsten Herausforderung suchen würden. Jetzt ist unser Ehrgeiz erst recht geweckt und wir wollen mehr: In diesem Jahr gehen wir an den Start, um den Marathon-Weltrekord zu schlagen! Der liegt bei 2:02:57 – unsere 42 Läuferinnen und Läufer müssen also noch ein bisschen was drauf packen, um mindestens sechs Sekunden gutzumachen.



Dafür brauchen wir die Schnellsten der Schnellen. Trauen Sie sich zu, die 1000 Meter in etwa 2:50 min zu laufen? Dann haben Sie beste Chancen auf einen Platz in unserer Staffel!



Bewerben Sie sich über unser Kontaktformular und werden Sie Teil der Inforadio-Marathonstaffel!