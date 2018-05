- Wie man's macht...

Viele Berliner Eltern suchen dringend eine Kita für ihre Kinder. Rund 3.000 Plätze fehlen in der Stadt, so die Kita-Dachverbände. Ein Grund: es gibt nicht genügend Personal. Das Land bildet zwar mehr Erzieherinnen aus. Aber reicht das, um die Lage zu verbessern? Wir sprechen in dieser Woche mit Experten und begleiten Betroffene bei der schwierigen Suche.