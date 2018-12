Lisa Splanemann, Inforadio, rbb Bild: Lisa Splanemann, Inforadio, rbb

Do 20.12.2018 | 10:35 | Wirtschaft aktuell

- Horizn Studios Koffer mit Powerbank

In wenigen Tagen ist Weihnachten - die Zeit wird also immer knapper, um Geschenke zu besorgen. Dabei gibt es einige Berliner Firmen, die direkt vor der Tür sind - so zum Beispiel Horizn Studios. Das Unternehmen produziert Gepäckstücke mit integrierter Powerbank. Wirtschaftsreporterin Lisa Splanemann hat sich den Koffer mal angesehen.