- "Familie und Gedöns - das würde heute keiner mehr sagen"

Noch immer ist es so, dass sich viele Paare in Deutschland zwischen Kindern und Beruf entscheiden müssen. Das finden Familien ungerecht. Der CDU-Politiker Martin Patzelt sagt, auch wenn in den letzten Jahren viel erreicht worden sei - Familienpolitik spiele noch immer eine zu geringe Rolle. Gerade kinderreiche Familien hätten es schwer - ihnen fehle die Lobby.

Diese Einschätzung könne er nachvollziehen, sagt der CDU-Politiker Martin Patzelt, der lange Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) war und heute im Bundestagsausschuss für Familie, Frauen, Jugend und Senioren sitzt. Gefühle würden immer ausgelöst von bestimmten Erfahrungen, die Menschen machen. "Aber ich bin mir etwas unsicher, wie wir als Politiker diese Wertschätzung an die Eltern tatsächlich weitergeben sollen." Wie könne man denn eine kinderfreundliche Gesellschaft werden? "Die Freundlichkeit erfahren die Menschen doch im tagtäglichen Umgang mit ihren Mitmenschen, per Dekret oder Gesetz kann ich doch nicht sagen: Seid freundlich zu denjenigen, die Kinder haben."

Aber schafft die Politik nicht die Rahmenbedingungen für eine kinderfreundliche Gesellschaft? Martin Patzelt meint dazu: "Politiker schauen bei ihren Entscheidungen immer auf die Mehrheit ihrer Wähler. Und wenn in einer Gesellschaft weniger Kinder geboren werden, wenn es nicht mehr so schick ist, viele Kinder zu haben, dann wird die Grupppe, für die sie sich einsetzen, kleiner."

Vor allem für Familien mit drei und mehr Kindern sei es schwer, eine Lobby zu finden. Es müsse vielmehr ins Bewusstsein gerückt werden, dass diese Kinder die Zukunft der Gesellschaft sind, "dass es uns gut tut, wenn diese Kinder glücklich aufwachsen". Die zentrale Frage sei: "Wie können wir die Berufstätigkeit von Mann und Frau, die Karriereentwicklung, mit der Kindererziehung und -betreuung in eine Harmonie bringen."

Patzelt hob hervor, dass in der Familienpolitik schon viel erreicht worden sei. "Familie und Gedöns" - diesen Ausspruch von Kanzler Schröder aus dem Jahr 1998 würde heute keiner mehr so sagen - und dennoch: Gemessen an dem, was notwendig wäre, spiele Familienpolitik auch heute noch eine zu geringe Rolle.

Warum Martin Patzelt das Ehegattensplitting abschaffen will, was für ihn gerechte, zeitgemäße Familienförderung bedeutet, welche Familien-Erfahrungen er als fünffacher Vater gemacht hat und warum er in der "Kleinstfamilie" nicht das ideale Modell des Zusammenlebens sieht - darüber spricht Martin Patzelt mit Inforadio-Reporter Dominik Lenz.